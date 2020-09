PSP promete maior vigilância e controlo em período de estado de contingência

Com a entrada no estado de contingência, as medidas aplicadas na área metropolitana alargam-se a todo o país.





A partir de hoje deixa também de ser possível comprar bebidas alcoólicas em postos de combustível, seja qual fora a hora.

A PSP promete estar atenta, como refere o subintendente João Ramos.Também nas áreas urbanas a PSP vai estar particularmente atenta e verificar se as regras da DGS são ou não cumpridas.Portugal está desde a meia-noite em situação de contingência, com novas medidas para minimizar o risco de contágio do novo coronavírus.