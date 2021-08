Qual o impacto da Covid-19 na saúde das crianças e jovens?

Mesmo com a luz verde da DGS, a vacinação universal de crianças e jovens divide opiniões. Há quem considere que este passo vai ajudar a bloquear a circulação do vírus, mas também há especialistas a defender que o risco de doença grave entre os 12 e os 18 anos é muito baixo e que as doses da vacina deveriam ser distribuídas pelos países do mundo onde a população mais velha continua por vacinar.