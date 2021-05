Quem tem entre os 60 e os 65 anos já pode fazer o autoagendamento da vacina

A abertura da quarta fase estava prevista para o final da semana, mas arrancou ontem e espelha o aumento do ritmo da vacinação que superou na quinta e sexta feira mais de 100 mil doses administradas num só dia.



Desde que o autoagendamento abriu, a 23 de abril, já se inscreveram mais de 210 mil pessoas.



A expetativa da task force é ter toda a faixa etária acima dos 60 anos vacinada, com pelo menos uma dose, na terceira semana de maio.



Em alguns concelhos há pessoas com menos idade e doenças de risco a serem vacinadas.



Acontece em locais com menos densidade populacional que já completaram os grupos prioritários.



No grupo dos doentes oncológicos, o coordenador nacional assume que os cerca de 50 mil estão praticamente todos identificados e validados pelos médicos.