Quinta do Conde. Mulher morre após esperar mais de 40 minutos por assistência

(em atualização)





Uma mulher de aproximadamente 70 anos morreu na Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, depois de ter esperado mais de 40 minutos por assistência. O episódio ocorreu na quarta-feira e o alerta foi dado por um neto.





A RTP apurou que a chamada chegou pelas 14h00 aos bombeiros de Carcavelos, que chegaram 44 minutos depois à Quinta do Conde, Sesimbra, onde se encontrava a mulher.



A utente estava em dispneia e cianose, com obstrução da via área.



Não se sabe ainda durante quanto tempo a chamada circulou entre o INEM e os bombeiros.





À Rádio Renascença, o comandante da corporação dos bombeiros de Carcavelos, que prestaram socorro, afirmou que a chamada inicial deu conta de "uma possível dispneia, com uma vítima já sinusada".



“Nós saímos, demorámos cerca de 44 minutos a chegar ao local da vítima. Já sabíamos de antemão que, quando há uma dispneia com este quadro, que eventualmente quando lá chegássemos a vítima ia estar numa situação mais grave, foi o que aconteceu”, contou à RR.

INEM volta a apontar indisponibilidade de meios





Em resposta à RTP, o INEM lamentou o falecimento da utente e avançou que está a “auditar os procedimentos internos associados à ocorrência”.



O Instituto de Emergência Médica adiantou ainda que a chamada para o 112 foi realizada às 13h43 e triada como “muito urgente”, pelo que o tempo máximo de espera previsto, de acordo com o novo sistema de triagem, era de 18 minutos.



“O CODU tinha já informação de inexistência de ambulâncias disponíveis no distrito de Setúbal”, refere ainda o INEM, garantindo que “cumpriu a sua função, não tendo a resposta sido mais eficaz devido à indisponibilidade de meios na margem sul do Tejo”.

Distância "condicionou inevitavelmente" tempo de chegada





Numa publicação nas redes sociais, os bombeiros de Carcavelos adiantaram que a equipa “foi mobilizada para uma ocorrência de paragem cardiorrespiratória” a cerca de 35 quilómetros de Carcavelos.



“Apesar da pronta saída do quartel, a distância entre as duas localidades condicionou inevitavelmente o tempo de chegada ao local”, lê-se na publicação.



“Este tipo de ocorrência relembra-nos a importância dos tempos de resposta e da proximidade dos meios de socorro, salientando que, mesmo com a melhor preparação técnica e humana, a distância é um fator crítico na probabilidade de sucesso da reanimação”.





Este caso acontece na mesma semana em que um homem de 78 anos morreu no Seixal depois de aguardar quase três horas por assistência. De acordo com o INEM, o novo sistema de triagem não está relacionado com o atraso no socorro.





O presidente do INEM explicou que foi pedida uma ambulância 15 minutos após a chamada inicial e assegurou que o motivo da demora foi o constrangimento de viaturas de emergência médica, "principalmente na margem sul do Tejo".