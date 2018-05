Raul Schmidt vai ser libertado

RTP03 Mai, 2018, 15:19 / atualizado em 03 Mai, 2018, 16:02 | País

No despacho emitido ao início da tarde desta quinta-feira - a que a RTP teve acesso - pode ler-se que os juízes do Supremo Tribunal de Justiça "declararam ilegal a detenção do requerente e determinaram a sua libertação imediata".



Em declarações à agência Lusa, Alexandre Mota Pinto esclareceu que o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que "foi excedido o prazo previsto na lei para entregar Raul Schmidt no Brasil", ao abrigo de um pedido daquele país.



A decisão surge depois de o Tribunal Federal Regional de Brasília ter tambem deferido um pedido de habeas corpus da defesa de Raul Schmidt, no final de abril, decisão que suspendia a extradição do empresário luso-brasileiro.



Antes, a 17 de abril, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) tinha dado razão a uma providência cautelar apresentada pelos advogados de Raul Schmidt, suspendendo a extradição do empresário luso-brasileiro para o Brasil no âmbito do caso Lava Jato, pelo menos até uma decisão definitiva.



Na altura, o advogado de defesa, Alexandre Mota Pinto, explicou que que tinha sido possível apresentar um pedido de habeas corpus no Brasil porque, naquele país, a providência em questão tem um âmbito mais alargado e permite o pedido com caráter preventivo, isto apesar de Raul Schmdit ter sido detido em Portugal.



