Regresso ao confinamento. "Estamos a viver o momento mais perigoso", alerta Costa

A obrigação de ficar em casa vigora a partir das 00h00 de sexta-feira.



O primeiro-ministro justificou o regresso do dever de recolhimento domiciliário para travar a pandemia e salvar vidas.



A votação para as eleições presidenciais será permitida no dia do voto antecipado, ou seja dia 17, e no dia das eleições, a 24 de janeiro.



A grande exceção do novo confinamento são as escolas, que se vão manter todas abertas, para todos os níveis de ensino.



O teletrabalho é obrigatório e duplicam as coimas para todas as violações das regras agora impostas, incluindo o uso de máscara.



As empresas obrigadas a encerrar têm desde já acesso ao lay off simplificado.



António Costa não esconde que o preço que estamos a pagar pela pandemia é insuportável.