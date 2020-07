Reino Unido deixa de fora de corredor aéreo o mais antigo aliado

O Presidente da República lembra que Portugal já apoiou a Inglaterra em tempos difíceis e fala até numa lição da história. É desta forma que Marcelo Rebelo Rebelo de Sousa reage à decisão do mais antigo aliado não incluir Portugal na lista do corredor aéreo. Já o primeiro-ministro responde ao Governo de Londres com um gráfico para mostrar que o Algarve é mais seguro do que o Reino Unido neste tempo de pandemia.