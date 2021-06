Reino Unido na lista portuguesa de países sujeitos a quarentena

O Governo determinou que os passageiros de voos da África do Sul, Brasil, Índia e Nepal continuam apenas a poder realizar viagens essenciais e têm de cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.





Já os cidadãos britânicos ficam obrigados a cumprir o período de isolamento profilático "exceto aqueles que apresentem um comprovativo de vacinação que ateste o cumprimento do esquema vacinal completo realizado nesse país, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID-19".





São medidas que foram esclarecidas esta manhã em comunicado enviado às redações pelo Ministério da Adminsitração Interna.





Diz o Executivo queE alerta que apenas





Esses comprovativos devem indicar, "obrigatoriamente, a identificação do cidadão, o tipo e nome do teste, fabricante, data, hora e local (incluindo o país) da recolha, resultado do teste, entidade emissora e número de autenticação. Os passageiros cujos testes ou comprovativos não cumpram os requisitos acima referidos devem realizar novo teste à entrada em território continental, a expensas próprias, aguardando em local próprio, no interior do aeroporto, até à notificação do resultado".



Neste comunicado, o Ministério alerta que as companhias aéreas só devem permitir o embarque de passageiros de voos com destino ou escala em Portugal continental "mediante a apresentação, no momento da partida, do Certificado Digital COVID da UE ou de resultado negativo do teste".





Se não o fizerem, as companhias aéreas incorrem em "contraordenação punida com coima de 500 a 2.000 euros por passageiro".



Todas as medidas agora aprovadas são também aplicáveis ao embarque e desembarque de passageiros e tripulações de navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental.





Ainda de acordo com o Ministério, "com exceção dos Estados-Membros da União Europeia e países associados ao espaço Schengen, apenas são permitidas viagens essenciais para os países terceiros".