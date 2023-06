Reservas para agosto no Alojamento Local de Lisboa perto do máximo

Pedro A. Pina - RTP

Este verão a procura pelo Alojamento Local na região da grande Lisboa disparou. As expetativas aumentam ainda mais com a semana da Jornada Mundial da juventude.

Os locais num raio de 40 a 50 quilómetros de lisboa, com acesso a transportes, já viram a procura aumentar e os preços também sobem entre dez a 15 por cento.



Em plena época alta para o turismo, esta jornada vai ser um cartão de visita para Portugal, no exterior.



Uma ocupação com um perfil diferente do habitual, onde são esperadas muitas famílias que vêm acompanhar os jovens.