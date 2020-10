"Responder à chamada do combate à pandemia"

É uma união de esforços na área da Saúde que conta com as autarquias e as farmácias.





Com a iniciativa "vacinação SNS Local", as câmaras municipais, organizando-se através das juntas de freguesia ou delegando em farmácias, começam a dar vacinas gratuitas a milhares de idosos no país.





Só em Lisboa, a Câmara quer dar resposta a milhares de pessoas com mais de 65 anos e garante que estão montados postos de atendimento em todas as freguesias.





A vacina da gripe é apontada como importante para ajudar a ultrapassar a crise de Covid-19, em que os idosos são as principais vítimas.

Jornalista Arlinda Brandão.