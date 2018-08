Risco máximo de incêndio. Costa reforça aviso da Proteção Civil

RTP16 Ago, 2018, 21:23 / atualizado em 16 Ago, 2018, 21:24 | País

“As previsões podem implicar que a partir de amanhã o Ministério da Administração Interna venha a declarar um risco de alerta vermelho, o que tem consequências com um conjunto de proibições”, afirmou António Costa em declarações aos jornalistas após o encontro semanal com o Presidente da República, que se realizou em Sagres.Minho, interior norte e centro, Douro Litoral e norte do Alentejo são as regiões abrangidas pelo aviso da Proteção Civil.





“É importante que todos fiquem cientes desse risco para evitar comportamentos que são comportamentos perigosos”, acentuou o governante.



António Costa enumerou “foguetes, trabalhos com máquinas agrícolas” e “queimadas” como um “tipo de comportamentos que devemos desde já prepararmo-nos para não utilizar durante o próximo fim de semana”. Isto tendo em conta “o aumento da temperatura, a secura dos solos e os ventos”.



“Poderá não ser necessário declarar o nível de alerta vermelho”, contrapôs o primeiro-ministro, para acrescentar que “mais vale prevenir do que remediar”.



“Convém todos estarmos cientes de que os próximos dias e, em particular, no sábado e domingo, serão dias de risco acrescido nestas regiões do país”, rematou.

Previsão de calor



As declarações de António Costa foram ouvidas a par de um aviso da Autoridade Nacional de Proteção Civil para risco máximo de incêndio florestal em municípios do interior norte e centro, Minho, Douro Litoral e norte do Alentejo.



Para as demais regiões de Portugal continental, o risco de incêndio é elevado a muito elevado.



O aviso é justificado com “condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais”, dada a previsão meteorológica de subida das temperaturas e vento moderado.



A Proteção Civil lembra a proibição de queimadas, fogueiras, lançamento de foguetes, fumar ou fazer lume em florestas e estradas circundantes, advertindo ainda para a necessidade de proceder a trabalhos agrícolas ou florestais com máquinas limpas de óleos e poeiras e em períodos de menor calor.