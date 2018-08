Incêndios na Suécia: Experiência dos países do sul foi essencial



A experiência dos países do sul no combate aos incêndios, revelou-se essencial na Suécia. O país sofreu nas últimas semanas, uma vaga de incêndios pouco comum na zona norte da Europa.



Portugal enviou mais de 30 homens e dois meios aéreos. À RTP, os pilotos que estiveram na missão na Suécia dizem que foi notório que os suecos não estavam preparados para combater um fogo daquela dimensão.



Jerónimo de Sousa esteve em Silves



Jerónimo de Sousa visitou as áreas atingidas pelos incêndios, em Silves, no Algarve. O líder do PCP diz que é urgente tomar medidas.





Critica ainda o governo por ter considerado uma vitória o facto de não ter havido vítimas em Monchique.



Comissão parlamentar visita área ardida



Uma comissão parlamentar, na qual está incluída o presidente da Assembleia da República, desloca-se esta quinta-feira a Monchique para se reunir com o presidenta da Câmara e para visitar a área ardida.



Além da comissão parlamentar, hoje vão estar também vários elementos da Segurança Social, Instituto do Emprego, Ministério da Agricultura e de Lojas do Cidadão (para as pessoas que perderam os documentos).







Incêndio de Monchique lavrou durante oito dias.



Os acessos difíceis e depois o vento dificultaram o combate no terreno. As chamas ameaçaram várias povoações, 250 pessoas tiveram de sair de casa



Números oficiais dão conta de 17 casas totalmente destruídas e várias danificadas.



Arderam pelo 27 mil hectares de terreno, afetando campos agrícolas e empresas



O próximo ano vai ser muito complicado para os produtores de medronho e de citrinos da Serra de Monchique. Paulo Carriço, da Associação de Produtores de Medronho, afirma que agora é necessário “esperar quatro anos para que os medronheiros possam dar alguma produção”.









A autarquia não apurou ainda o número de pessoas que ficaram sem teto. E enfatiza que a reconstrução das casas depende do apoio do Governo.









José Vitorino, em declarações ao jornalista da Antena 1 João Vasco.



Vinte e cinco associações de Monchique estiveram reunidas esta noite para discutir as prioridades para a região afetada pelo incêndio. José Vitorino, da União Algarve com Futuro, afirma que dirigentes associativos esperam atrair investimento, população ativa e turistas para a região.José Vitorino, em declarações ao jornalista daJoão Vasco.

Começa a emissão especial da RTP3, que ocupará todo o dia. Além de Monchique, a televisão pública vai abordar outras grandes tragédias na sequência de incêndios florestais e as alterações climáticas que aparentemente os fomentam.Em Monchique, o fogo perdurou entre os dias 3 e 10 de agosto. Calcinou perto de 27 mil hectares, de acordo com dados da União Europeia, e obrigou as autoridades a deslocarem cerca de três centenas de pessoas. Houve 41 feridos.As chamas que lavraram na serra algarvia consumiram pelo menos 20 habitações permanentes.