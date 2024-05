Al Hilal, de Jorge Jesus, dá a volta no fim e fica a um ponto de se sagrar campeão

No Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, o Al Ahli colocou-se em vantagem ao beneficiar de uma defesa incompleta do guarda-redes Bono, que permitiu a Al-Buraikan efetuar a recarga com sucesso, aos 30 minutos.



A resposta do líder do campeonato, hoje com o luso Rúben Neves de início, aconteceu já depois do tempo de descanso, pelo avançado sérvio Mitrovic (52), que correspondeu de cabeça a um cruzamento do brasileiro Malcom.



Na reta final da partida, Malcom recebeu uma bola de Rúben Neves e galgou vários metros, para se isolar e bater o guarda-redes senegalês Mendy, aos 89 minutos.



Com este desfecho, o Al Hilal passa a contabilizar 86 pontos na liderança e mantém os 12 de vantagem sobre o Al Nassr, que é segundo, com 74, seguido do Al Ahli, terceiro, com 55.



Na próxima jornada, na receção ao último classificado Al Hazem, um empate será suficiente para o Al Hilal conquistar o 19.º campeonato da sua história, sendo que, se o Al Nassr não vencer na quinta-feira o Al Akhdoud, a equipa de Jesus poderá festejar sem entrar em campo.