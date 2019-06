Rota Final. Rangel diz que arguido Álvaro Amaro pode tomar posse

Foto: Paulo Novais - Lusa

Apesar do estatuto de arguido, Paulo Rangel não vê motivos para que Álvaro Amaro não tome posse como eurodeputado depois da eleição nas Europeias do mês passado.



O antigo autarca da Guarda é um dos envolvidos na operação que ontem levou a PJ a realizar buscas em várias câmaras municipais do norte e centro do país.



Em causa está a assinatura de contratos por ajuste direto com a operadora de transportes públicos Transdev.