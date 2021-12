RTP, SIC e TVI acordam calendário de debates para as eleições de janeiro de 2022

O primeiro dia de debates será o domingo 2 de janeiro, com o Livre e o PS a debaterem às 21h na RTP 1; e o BE e o Chega a debaterem às 22h na SIC Notícias.





No dia seguinte, segunda feira, 3 de janeiro, o PSD e o Chega estarão frente a frente às 21h na SIC; o BE e o PCP às 22h na CNN.





Na terça feira, dia 4, BE com o Livre às 18h30 na SIC Notícias; PS com PCP às 21h na TVI; e CDS com PAN às 22h na RTP 3.





Na quarta feira, dia 5, CDS com IL às 18h30 na RTP 3; PSD com BE às 21h na SIC; e Livre com Chega às 22h na CNN.





Na quinta feira, dia 6, PCP com Livre às 18h30 na CNN; PS com Chega às 21h na RTP 1; e BE com IL às 22h na SIC Notícias.Na sexta feira, dia 7, às 21h PSD com CDS na TVI; e às 22h PCP com Chega na RTP 3.No sábado, dia 8, às 21h PS com PAN na TVI; e às 22h PSD^com Livre na RTP 1.No domingo, dia 9, às 21h PS com CDS na SIC; às 22h IL com Chega na RTP 3; e às 23h PAN com Livre na SIC Notícias.Na segunda feira, dia 10, às 18h30 BE com PAN na RTP 3; às 21h PSD com IL na SIC; e às 22h CDS com Livre na CNN.Na terça feira, dia 11, às 18h30 IL com PAN na SIC Notícias; às 21h PS com BE na RTP 1; e às 22h PCP com PAN na CNN.Na quarta feira, dia 12, às 18h30 CDS com Chega na CNN; às 21h PSD com PCP na SIC; e às 22h IL com Livre na SIC Notícias.Na quinta feira, dia 13, haverá às 21h um debate entre PS e PSD, simultâneo em todas as televisões.Na sexta feira, dia 14, às 18h30 PAN com Chega na SIC Notícias; às 21h PS com IL na TVI; e às 22h BE com CDS na RTP 3.Enfim, no sábado, dia 15, às 21h PSD com PAN na RTP 1; e às 22h PCP com IL na RTP 3.





Haverá ainda na segunda feira, dia 17, na RTP 1, um debate entre todas as forças políticas que elegeram representações parlamentares em 2019; e, na terça feira, dia 18, também na RTP 1, um debate entre as forças políticas que concorrem nesta eleição de 2022 sem terem chegado a eleger representação parlamentar na anterior.





O acordo entre as três televisões deverá ainda ser submetido às forças políticas concorrentes e ratificado por estas.