São João responsabiliza SNS24 por pico de afluência às urgências

As urgências do Hospital de São João, no Porto, registaram na segunda-feira à noite o maior pico de afluência de sempre. Mais de mil utentes recorreram a este serviço, mas cerca de 40% dos casos não foram considerados urgentes.

Nélson Pereira, diretor das Urgências do São João, denuncia que a Linha SNS24 está a encaminhar para este serviço jovens com sintomas de Covid-19 para confirmação do diagnóstico da doença, uma situação que representa uma violação das normas.



Dos mais de mil doentes atendidos ontem nas urgências do São João, 53 testaram positivo para a covid-19 mas apenas dois tiveram que ficar internados.