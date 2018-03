Sarampo. Número de casos confirmados aumenta para 53

RTP19 Mar, 2018, 20:37 / atualizado em 19 Mar, 2018, 22:29 | País

Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde revela que 53 casos de sarampo já foram confirmados em laboratório. Cinco doentes foram internados, mas encontram-se em situação clínica "estável".



"Até às 19 horas do dia 19 de março de 2018 foram reportados 145 casos suspeitos de sarampo, a maioria dos quais com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto", refere a informação divulgada esta segunda-feira pela DGS.



Dos 145 casos, 53 foram confirmados em laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Outros 51 foram infirmados e há ainda um conjunto de 41 casos a aguardar resultado laboratorial.



A última atualização, realizada esta segunda-feira, dava conta de 42 casos de sarampo confirmados.



O sarampo é uma das doenças infeciosas mais contagiosas, podendo evoluir gravemente. A febre, mal estar e as manchas no corpo são alguns dos principais sintomas. A vacinação é a principal medida de prevenção contra esta doença e é gratuita.



O Programa Nacional de Vacinação recomenda a vacinação com duas doses, aos 12 meses e aos 5 anos de idade.A Direção-geral da Saúde apela à vacinação e aconselha a quem apresentar sintomas a contactar a linha de Saúde 24 em vez de ir ao hospital.Em março de 2017, a Organização Mundial da Saúde alertou para o agravamento da situação do sarampo em vários países da Europa.A ocorrência de surtos de sarampo em alguns países europeus, devido à existência de comunidades não vacinadas, colocou Portugal em elevado risco.De acorso com a DGS, não há razões para temer uma epidemia de grande magnitude, uma vez que a larga maioria das pessoas está protegida porque foi vacinada ou teve anteriormente a doença.