Sarampo. Sobe para 62 número de casos confirmados

Os 62 casos confirmados referem-se a adultos, sendo que um deles se refere à região Centro do país, com ligação ao surto que decorre na região Norte.



O anterior balanço, feito na segunda-feira, apontava para 53 casos confirmados da doença e 145 casos suspeitos.



A informação agora disponibilizada integra os dados recolhidos pelas autoridades de saúde até às 19 horas desta terça-feira. Até essa altura tinham sido registados 168 casos suspeitos, a maioria com ligação ao Hospital de Santo António, no Porto, estando internados seis doentes, "com situação clínica estável e a aguardar investigação laboratorial", diz-se no comunicado.