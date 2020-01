Saúde. Governo cria gabinete de segurança para combater agressões a profissionais

O objetivo é garantir que quem está no “desempenho de cuidados de saúde, está a cuidar dos outros, e aquilo que nos preocupa é garantir que está a trabalhar em segurança, num ambiente tranquilo e onde não é vítima de nenhum tipo de agressão seja ela física ou verbal”, afirmou Marta Temido.



Uma das hipóteses é a criação de um botão de pânico, pedido pela Ordem dos médicos, e que já existe no Hospital Amadora Sintra.

O Governo pretende “uma abordagem sistemática ao que são as situações de violência contra profissionais de saúde”.



Entre janeiro e setembro de 2019 foram registados 995 casos de violência, mais do que durante todo o ano de 2018.

“Sabemos que há aqui várias áreas de intervenção que uma estrutura, dessa tipologia, poderá ajudar-nos a garantir melhor. Desde logo a aspetos preventivos, de acompanhamento de incidentes, de identificação de risco de instalações, de formação dos próprios profissionais de saúde para encontrar alternativas de diálogo para situações que se venham a revelar como episódios de violência”, esclareceu.



Marta Temido frisou que o objetivo é ter “um retrato cada vez mais fiável do que são os episódios” e "estratégias de contrariar a violência contra os profissionais de saúde que totalmente repudiamos”.



Como vai funcionar?

A ministra da Saúde confessou que “há episódios que suscitam a nossa condenação”.“Queremos tornar as instituições de saúde locais totalmente seguros para os profissionais que nelas trabalham”.O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, esclareceu a forma como vai decorrer a criação destes gabinetes de segurança.“O, nomeadamente pela Polícia de Segurança Pública e pelas estruturas do Ministério da Saúde”, explicou.Segundo o ministro da Administração Interna, “esse oficial vai proceder também há avaliação das características físicas numa perspetiva de segurança de algumas instalações de saúde”.“Fundamentalmente de hospitais, se necessário de centros de saúde, para que sejam dadas as recomendações adequadas que permitam melhorar as condições de segurança dos profissionais”, acrescentou.de forças de segurança nalgumas estruturas de saúde”.O gabinete de segurança pode avançar “de imediato, a decisão está tomada e vamos concretizá-la”.