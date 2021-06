Secretário de Estado não exclui possibilidade de nova matriz de risco

Quanto à matriz de risco, e depois do apelo de Fernando Medina e Marcelo Rebelo de Sousa a uma alteração dos critérios que ditam o desconfinamento, Duarte Cordeiro não exclui essa possibilidade.





As explicações do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e responsável pelo combate à pandemia em Lisboa a propósito do combate à pandemia, no país.



Vários municípios dão um passo atrás no desconfinamento, devido ao número elevado de novos casos.



Albufeira, Lisboa e Sesimbra vão ser alvo de novas restrições, como a redução dos horários da restauração e do comércio ao fim de semana.