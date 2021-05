SEF. MAI diz que justiça funcionou com "uma celeridade que dignifica o sistema"

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O ministro da Administração interna considerou esta tarde a justiça no caso do julgamento de três inspetores do SEF funcionou com "uma celeridade que dignifica o sistema", referindo que o Estado "respondeu logo" após a morte do cidadão ucraniano.