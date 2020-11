Sexta às 9. Contágio a Norte explicado pela falta de controlo das cadeias de transmissão

O Sexta às 9 identificou várias pessoas que estiveram positivas e poderiam ter circulado na comunidade sem qualquer contacto das autoridades de saúde.



Num concelho com cerca de 5 mil empresas, a ausência de controlo tomou as proporções a que o país assistiu. Paços de Ferreira chegou a ter mais do triplo dos casos da Região Norte e cinco vezes mais do que a média nacional.



A situação só abrandou com um reforço das equipas de saúde pública por parte das autarquias. Nesta altura, Paços de Ferreira diminui a incidência de infeções para metade. No distrito do Porto já foi até ultrapassado por Penafiel, Trofa e Lousada, hoje a recordista de casos positivos.