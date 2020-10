Sexta às 9. Lar do Comércio está a ser investigado por maus-tratos, corrupção, peculato e burla tributária

O desfecho era aguardado. Este lar enfrenta 80 processos em Tribunal. O presidente e a diretora de serviços do Lar do Comércio são ambos arguidos por alegados maus-tratos.



Todas as autoridades, da Segurança Social ao Ministério Público, tiveram conhecimento de queixas de maus tratos, corrupção, peculato e burla tributária no Lar do Comércio há mais de 5 anos.



A Segurança Social chegou a suspender o acordo de cooperação com esta IPSS mas só por 180 dias.



Ainda no ano passado transferiu mais de um milhão e 400 mil euros para, alegadamente, não prejudicar os direitos dos utentes.



Mas quem vive no Lar do Comércio não sente assim. Por não aguentarem os maus-tratos, houve familiares que retiraram os seus pais à força da instituição.



O Sexta às 9 sabe que um dos inquéritos-crime por alegados maus tratos está à beira de um despacho de acusação.



Este é, por isso, um caso de negligência do lar do Comércio e de todas as autoridades envolvidas que iremos continuar a investigar.