Sindicato da Carreira, Investigação e Fiscalização do SEF lamenta episódios de motim

Foto: Direitos Reservados

O presidente do Sindicato da Carreira, Investigação e Fiscalização do SEF lamenta episódios como os ocorridos no aeroporto do Porto.

Acácio Pereira considera que os migrantes deveriam aguardar, noutro local, que não o centro de instalação temporária.



Perante o motim de ontem, de migrantes marroquinos, o sindicalista Acácio Pereira diz que a situação é preocupante e que os funcionários do SEF não deveriam exercer funções semelhantes aos dos guardas prisionais.



Contacto pela Antena 1, o gabinete do Ministério da Administração Interna recusa fazer comentários, para já, sobre este caso, verificado ontem no Porto, no centro de instalação temporária, do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.