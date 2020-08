Motim de migrantes no aeroporto do Porto provoca estragos avultados

Os marroquinos terão ainda agredido um cidadão estrangeiro também retido no centro de instalação temporária do aeroporto do Porto.Os migrantes envolvidos no motim vão ser presentes a Tribunal.Os 11 migrantes estão no Centro de Instalação Temporária do aeroporto Francisco Sá Carneiro há já dois meses à espera da decisão sobre o pedido de asilo e revoltaram-se pelo tempo de espera.Os migrantes detidos fazem parte do grupo de 22 marroquinos que chegaram em junho ao Algarve.Na altura, foram detidos pela Polícia Marítima quando se prepararam para desembarcar de forma ilegal numa praia de Loulé. Destes 22 elementos, 11 foram transferidos para o Porto, para o local onde agora ocorreu o motim.A PSP pôs fim ao motim no centro de instalação temporária, que está a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.Os migrantes pediram asilo por questões humanitárias.