Sindicato Independente dos Médicos não aceita as conclusões do inquérito a lar de Reguengos

Foto: Lusa

O Sindicato Independente dos Médicos não aceita as conclusões do inquérito da Inspeção Geral de Atividades em Saúde, a propósito do surto de Covid-19, no lar de Reguengos de Monsaraz. 18 pessoas morreram na instituição, depois de mais de 160 casos de contágio, durante o verão do ano passado.

Agora, a inspeção ordenada pelo Ministério da Saúde aponta responsabilidade deontológica dos médicos que recusaram visitar o lar de idosos, seguindo instruções da Ordem dos Médicos e do sindicato.



Ouvido pela Antena 1, Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, garante que os clínicos cumpriram todas as obrigações, por isso, este relatório não faz sentido.



Contactada pela Antena 1, a Ordem dos Médicos remeteu uma reação para mais tarde, após a leitura do documento que analisou a resposta ao surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz.