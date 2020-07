Site de memórias da covid desafia portugueses a documentar experiências da pandemia

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Nos últimos meses, todos temos vivido tempos no mínimo estranhos, por causa do coronavírus. Agora, um projeto vem desafiar os portugueses a documentar estas experiências. As memórias da Covid vão ser reunidas num sítio da internet, com o apoio do Instituto de História Contemporânea.