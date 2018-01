Sociedade de Oncologia avisa que diagnóstico precoce não é para já

Foto: Reuters

O estudo publicado na revista Science feito por investigadores nos Estados Unidos.



Mais de mil pacientes diagnosticados com cancro participaram na investigação para se chegar ao CancerSEEK, que procura mutações em 16 genes ligados a diferentes tipos de cancro e identifica determinadas proteínas a circular na corrente sanguínea associadas a cancros.



Este novo método foi eficaz, por exemplo, em detetar casos de cancro em 850 pessoas sãs.



O jornalista Miguel bastos falou com o presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, Paulo Cortes, para perceber melhor a importância do diagnóstico precoce do cancro, embora o mesmo responsável sublinhe que ainda há muito por fazer.