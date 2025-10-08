Spinumviva. Ministério Público ainda aguarda documentos pedidos a Montenegro
O Ministério Público ainda aguarda pelos documentos adicionais solicitados ao primeiro-ministro no âmbito da averiguação preventiva do caso que envolve a Spinumviva, empresa familiar do primeiro-ministro, apurou esta quarta-feira a RTP. O chefe do Executivo repudiou, na terça-feira, o que descreveu como "manobras obscuras" e "deslealdade processual", após ter sido noticiado que alguns procuradores desejariam a abertura de um inquérito.
Recorde-se que, em meados de setembro, o proocurador-geral da República, Amadeu Guerra, revelou que haviam sido pedidos documentos adicionais. Até ao momento, estes não chegaram ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal.
