STCP reforça oferta com cuidados redobrados de limpeza

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto está a assegurar 95 por cento das viagens diárias, com cuidados redobrados de limpeza.



Todas as noites, os 400 autocarros da frota da STCP são sujeitos a um processo completo de desinfeção.