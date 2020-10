Surto de Covid-19 em centro de assistência de Barcelos

Um dos doentes está internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Braga e outros dois foram encaminhados para o hospital de Barcelos, com situação clínica estável.



A Casa de Saúde de São João de Deus adiantou à RTP que a maioria dos infetados está assintomático e que todos os casos positivos estão em isolamento.



A instituição assiste pessoas com problemas de saúde mental, residente nos distritos de Braga e Viana do Castelo e dispõe de uma unidade de internamento agudo, cuidados continuados e paliativos.