Surto de Covid-19 em Vila do Conde

Há um surto de Covid-19 em Vila do Conde que pode envolver já 20 pessoas na freguesia de Guilhabreu. O padre dessa freguesia de Vila do Conde está infetado e internado há uma semana no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Antes de saber que estava infetado celebrou missas em duas paróquias, participou nos ensaios do coro e esteve em duas reuniões com outros padres.