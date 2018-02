Suspeitas de burla qualificada na Câmara Agrícola Lusófona

Quando esta entrou em incumprimento com a agência que gere os fundos comunitários, Jorge Santos fechou-a e abriu outra com a mesma sigla, mas com um novo número fiscal. Em 2013 surgiu assim a Câmara Agrícola Lusófona.



Esta mudança foi suficiente para se voltar a candidatar a novos fundos comunitários. Atualmente, a refundada associação de Jorge Santos tem três projetos aprovados no valor de mais de 1,3 milhões de euros.



O Sexta às 9 teve acesso a documentos que provam que, dos cerca de 500 mil euros já entregues à CAL, 265 mil euros já terão sido transferidos para um universo de empresas controladas por Jorge Santos.