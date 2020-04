Testes a contactos de enfermeiro infetado no Hospital da Covilhã todos negativos

"Dado que um profissional de saúde do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira testou positivo para covid-19, no início desta semana, no seguimento de uma ação de rastreio realizada pelo serviço de Higiene e Segurança no Trabalho a todos os profissionais admitidos na instituição, vimos pelo presente meio comunicar que foram rastreados e testados, com a máxima celeridade possível, 87 contactos deste colaborador, tendo o resultado dos mesmos sido negativo, na sua totalidade", refere o CHUCB em comunicado enviado à agência Lusa.

A informação destaca ainda que "este desfecho resulta, assim, do elevado sentido de responsabilidade de todos os profissionais de saúde do CHUCB, que cumprem com zelo e profissionalismo todas as normas de segurança e proteção, para com os próprios e para com os demais".

"O profissional infetado continua em isolamento/vigilância ativa, sem apresentar sintomas, e este caso continuará a ser acompanhado pelo CHUCB e demais entidades competentes para o efeito", conclui.

Este caso deu também lugar a uma troca de acusações entre o PSD e o PS locais, depois de, na terça-feira, o jornal Expresso ter feito uma notícia com o título "Enfermeiro que chegou à Covilhã vindo do Reino Unido foi trabalhar sem ser sujeito a testes".

A notícia, que citava fonte hospitalar, dava conta de que este enfermeiro foi o único contratado que não realizou teste, exame que só terá sido feito depois do "alerta de um especialista médico para a delegada de saúde" e que veio a acusar positivo.

Na reação, o CHUCB garantiu que "o profissional de saúde em causa foi admitido na instituição cumprindo todas as normas e orientações da Direção Geral da Saúde".

Entretanto, o PSD da Covilhã exigiu a demissão do presidente do Conselho de Administração, João Casteleiro, sublinhando que o caso resultou de "negligência".

Já o PS acusou os sociais-democratas de adotarem um "discurso repugnante" e de transmitirem um "chorrilho de disparates".

O CHUCB integra os hospitais da Covilhã e Fundão, no distrito de Castelo Branco.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.