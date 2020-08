Tondela inaugura laboratório único na Península Ibérica para produzir testes à covid-19

Para "testar, testar, testar", são necessários muitos kits de deteção do novo coronavírus. Em Tondela, no distrito de Viseu, foi inaugurado um laboratório único, na península ibérica, para produzir estes materiais. É de lá que, todos os dias, vão sair milhares de kits para rastrear a Covid-19. Um projeto que vai transformar Portugal não só num país autónomo nesta matéria, como também permite a exportação para outros mercados.