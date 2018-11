Transavia acusa Força Aérea de aproveitar alerta para exercício

Rafael Marchante - Reuters

A Força Aérea não comenta afirmações da companhia aérea. O porta-voz do ramo, tenente-coronel Manuel Costa, afirma, ainda assim, que "a Força Aérea Portuguesa não envolve aeronaves comerciais em exercícios militares".



O voo do Boeing 737 da Transavia, com 149 passageiros a bordo, comunicou problemas de pressurização quando fazia a ligação Funchal-Amesterdão.



A Força Aérea fez descolar dois F-16 para dar assistência ao avião que aterrou em segurança no aeroporto de Faro.