Trinta e quatro casos da variante Ómicron em Portugal

O documento também refere que 50% das camas de Medicina Intensiva estão ocupadas com casos de Covid-19, mais 10% do que na semana passada.



O RT nacional está em 1,13 com uma tendência crescente de infeção, o que pode levar o país a chegar aos 480 novos casos por 100 mil habitantes em menos de 15 dias.



O Algarve tem 708 casos por 100 mil habitantes, sendo a região do país com a situação pandémica mais problemática. É seguido da zona Centro, com 528 novas infeções por 100 mil habitantes.



Perante este aumento, os especialistas avisam que podem ter de ser tomadas medidas mais restritivas.