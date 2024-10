Tumultos. PSP detém 13 suspeitos e identifica outros 18 em 24 horas

(em atualização)







Nas últimas 24 horas, a PSP deteve 13 pessoas envolvidas nos desacatos na região de Lisboa. Há registo de 12 viaturas incendiadas e há ainda de três feridos.

À saída da reunião com os autarcas da regiaõ e o Govero, Carlos Moedas admitiu que o sentimento de insegurança está a aumentar na cidade de Lisboa. De acordo com o presidente da Câmara de Lisboa, em 2010 a cidade "tinha mais de oito mil polícias de Seguranças Pública e hoje tem 6.700".



"A cidade de 2010 tinha mais policiamento do que a de 2024 e isso não pode continuar a acontecer", disse o autarca, acrescentando que o policiamento de proximidade é "essencial porque a polícia tem de estar com as comunidades".



"É preciso continuar a investir e por isso a Câmara Municipal de Lisboa continuará investir. Se for preciso mais esquadras em Lisboa, a Câmara Municipal arranja essas esquadras".





Segundo Carlos Moedas, "à volta da mesa, alguns presidentes da câmara estão de acordo com (...) aquilo que é hoje o essencial da polícia: a segurança das pessoas".



Neste contexto, o autarca considera que o que tem de mudar são as "competências da Polícia Municipal" para que possa deter pessoas.



"Numa sociedade democrática e num Estado de direito deve haver tolerância zero à violência", afirmou Moedas. "Comportamentos violentos como os que estão a ocorrer na grande Lisboa, em todas estas autarquias, não podem acontecer. Isso posso dizer, todos os presidentes da câmara à volta da mesa estão de acordo: tolerância zero".