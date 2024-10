Área Metropolitana de Lisboa vive terceira noite consecutiva de distúrbios

Na terceira noite consecutiva de desacatos na região de Lisboa, as ocorrências não estiveram concentradas num único local. Na Arrentela, no concelho de Seixal um autocarro foi incendiado. E em Santo António dos Cavaleiros, Loures, um autocarro e vários automóveis também ficaram destruídos. Os tumultos espalharam-se que e, nas últimas horas, registaram-se também alguns veículos incendiados na Amadora e em Cascais.

A PSP registou ainda focos de incêndio em caixotes do lixo em Amadora, Sintra, Oeiras, Odivelas, Barreiro, Lisboa e Almada, na sequência dos desacatos que se seguiram à morte de um homem baleado pela polícia, na Amadora, na madrugada de segunda-feira. De acordo com as autoridades,Na noite de quarta-feira,Nos distúrbios da noite passada houve uma pessoa que ficou ferida com gravidade, na sequência do incêndio em Santo António dos Cavaleiros.De acordo com o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 2h30 registavam-se mais de uma dezena de ocorrências relativas a "detritos" nos distritos de Lisboa e Setúbal, nomeadamente em Queluz (concelho de Sintra), Alfragide (Amadora), Camarate (Loures), Carcavelos (Cascais), Carnide (Lisboa), Mina de Água (Amadora), Corroios (Seixal), Caparica (Almada) e Moita.Em causa estão os tumultos registados nos últimos dias, na sequência da morte de um homem baleado pela PSP. Na reunião, marcada para as 10h30 na sede da Área Metropolitana de Lisboa, estarão presentes o ministro da Presidência, a ministra da Administração Interna e os 18 autarcas.Odair Moniz, 43 anos, cidadão cabo-verdiano, e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de segunda-feira, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.