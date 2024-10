Área Metropolitana de Lisboa vive mais uma noite de distúrbios

As autoridades também registaram diversos focos de incêndio, com caixotes do lixo queimados, na sequência da morte de um homem baleado pela polícia na Amadora.

Nesta terceira noite consecutiva de desacatos, as ocorrências não estão concentradas num único local.



. Um valor revelado à Antena 1 pelo presidente da autarquia.Vítor Ferreira diz que é urgente substituir os equipamentos incendiados.Para as 10h30, está prevista uma. Um encontro para analisar os distúrbios registados nos últimos dias. Em representação do Executivo vão estar a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, e o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu uma resposta mais robusta por parte das autoridades, para conter os desacatos e repor a ordem pública.