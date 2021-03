Um ano de pandemia resumido em quatro palavras do Presidente da República

Foto: Lusa

Numa mensagem publicada hoje no Jornal de Notícias e no Diário de Notícias, Marcelo Rebelo de Sousa escreve que "é preciso aprender a lição" e "assumir as responsabilidades" pelo que correu menos bem. O chefe de Estado resume o último ano em quatro palavras.



O presidente da República justifica a escolha do Jornal de Notícias para publicar esta mensagem por ser um jornal muito lido no Norte do País onde se registaram os primeiros casos de Covid-19.