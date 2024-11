União Europeia tem de fazer mais para competir gastos de defesa da Rússia

EPA

Num discurso, na última hora, perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a presidente da Comissão fez referência aos nove por cento do PIB que Moscovo investe no sector da defesa, por comparação com 1,9 por cento dos países europeus.



Von der Leyen diz que os gastos com segurança têm de aumentar.



A presidente da Comissão Europeia garantiu que vai trabalhar, no seu segundo mandato à frente da instituição, numa "luta pela liberdade", em nome da soberania e da liberdade da população.



Os eurodeputados devem hoje aprovar oficialmente a equipa de Ursula Von der Leyen, na Comissão Europeia.



Uma equipa na qual se inclui a portuguesa Maria Luís Albuquerque, que vai ficar com a pasta dos Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento.



A derradeira votação sobre o novo colégio de comissários está prevista para o fim da manhã.