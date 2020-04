Unidade Local de Saúde da Guarda abre segundo centro de testes

Segundo um comunicado da ULS enviado hoje à agência Lusa, o novo centro de testes, que resulta de uma parceria com a Associação Empresarial da Região da Guarda - NERGA, funcionará nas instalações daquela associação que tem sede no Parque Industrial da cidade.

Ao centro de testes ao covid-19 em regime de `Drive Thru` têm acesso pessoas sinalizadas e com contacto prévio expresso da Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda/DGS (Direção-Geral da Saúde" e que sejam encaminhadas através da Linha SNS24 (808 24 24 24) ou das quatro Áreas Dedicadas Covid (ADC-Comunidade): Guarda, Trancoso, Pinhel e Seia.

A fonte esclarece na nota que o teste "não é efetuado a quem não preencher" os requisitos referidos.

Ainda de acordo com a ULS da Guarda, o acesso ao novo centro deve ser feito através da entrada que está devidamente sinalizada, sendo que os utilizadores não devem sair do veículo (uma vez que o teste é efetuado com as pessoas no seu interior) e também não poderão deslocar-se para fora da zona limitada ao centro de testes, por questões de segurança.

A ULS da Guarda tem a funcionar outro centro de testes em regime de `Drive Thru` no quartel dos Bombeiros Voluntários da Guarda.

A ULS da Guarda (que abrange 13 concelhos do distrito da Guarda, exceto o de Aguiar da Beira, que pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Dão - Lafões), gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção), e também 12 centros de saúde e duas unidades de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda e a "Mimar Mêda", na cidade de Mêda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 870 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 44 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.