Urgência de obstetrícia e ginecologia do hospital Amadora-Sintra reabre até final da semana

No encontro com os jornalistas para fazer um balanço à situação epidemiológica no país, a ministra da Saúde revelou que no final da semana a urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Amadora-Sintra deverá reabrir.





Essa será a solução que ajudará a enfrentar o problema pelo menos provisoriamente, disse a ministra.





Marta Temido revelou ainda que, até ao final da semana, o Ministério da Saúde vai tomar posição sobre a fiabilidade dos testes rápidos.