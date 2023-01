Utentes do Hospital Beatriz Ângelo enfrentam longo período de espera

No Hospital de Loures, durante a manhã desta quarta-feira, o tempo de espera para doentes com pulseira amarela atingiu as 14 horas. O que ultrapassa em muito o tempo de referência máximo, que é de 60 minutos para quem tenha aquela classificação.