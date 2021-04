Vacinação acelera. Todos os maiores de 60 anos com pelo menos uma dose até fim de maio

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela ministra da Saúde.



Para já, avança a faixa etária dos 70 aos 79 anos e também as pessoas com doenças como cancro ativo, diabetes e obesidade.



A partir do final de maio, entram no plano de vacinação cidadãos que tiveram covid há mais de seis meses.