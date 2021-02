Vacinação de 10.180 pessoas de Viana do Castelo inicia-se dia 15

"No concelho estão referenciadas para vacinação cerca de 10.180 utentes com 80 ou mais anos, bem como de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, sendo que este número ainda pode sofrer atualizado", afirmou hoje à agência Lusa, Ricardo Rego.

O responsável adiantou que "a capacidade estimada de vacinação do posto a instalar no pavilhão desportivo da Meadela será de cerca de 800 pessoas, por dia".

"A ULSAM estima envolver no centro de vacinação 20 profissionais de saúde mais funcionários municipais que possam ser necessários. As estimativas apontam para que em um prazo de cerca de duas semanas o processo esteja concluído", especificou o vereador da promoção da saúde na Câmara de capital do Alto Minho.

Ricardo Rego acrescentou que este plano de vacinação contra a covid-19 resulta de uma parceria com a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) e prevê ainda o envolvimento das Juntas de Freguesia, após o "sucesso" alcançado, em outubro, com a vacinação contra a gripe sazonal.

"Para já vai ser ativado o posto de vacinação de referência, no pavilhão desportivo da Meadela. Se a ULSAM entender ser necessário temos identificado também o pavilhão do Atlântico, nas proximidades da Praia Norte e um outro espaço na margem esquerda do rio Lima", referiu.

Ricardo Rego apelou à "tranquilidade" da população, garantindo que "tudo está a ser agilizado quer em termos de estruturas, quer até de transporte das pessoas até ao centro de vacinação".

"A população do concelho pode estar tranquila que o processo de vacinação está a ser tratado, em parceria com a ULSAM. Já iniciamos, na quarta-feira, o projeto do centro de vacinação, vamos começar a montar a estrutura, depois será feita uma avaliação pela ULSAM. Estando validada, estamos em condições de iniciar a vacinação, prevista para o dia 15", referiu.

Segundo o vereador, "a fase seguinte será a vacinação da população em geral", sendo que "o município irá disponibilizar a ajuda necessária, vai envolver as Juntas de Freguesia, tendo em conta a aprendizagem alcançada com a vacinação contra a gripe sazonal".

No distrito de Viana do Castelo, "estão referenciadas para vacinação cerca de 32 mil pessoas com 80 ou mais anos, bem como de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas".

