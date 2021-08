Variante Delta representa 100% das infeções em todas as regiões de Portugal

, de acordo com os dados apurados até à data", refere o INSA. No último relatório, a prevalência desta variante, originária da Índia, era de 98,9 por cento.Apesar disso, esta sublinhagem “tem mantido uma frequência relativa abaixo de 1%” nas últimas semanas, ressalva o relatório.

Desde 26 de julho que não são detetados casos da variante Beta e apenas foram identificados dois casos da variante Gamma na semana que terminou a 8 de agosto.

e responsável por quase metade dos casos de infeção por Covid-19 na semana entre 31 de maio e 6 de junho.O relatório semanal do INSA refere também que não foram detetados novos casos da variante Lambda (C.37), a qual apresenta circulação vincada nas regiões do Peru e do Chile.Até à data, o INSA já analisou 14.748 sequências do genoma do SARS-CoV-2, responsável pela doença Covid-19. “No âmbito da monitorização contínua da diversidade genética do SARS-CoV-2, têm vindo a ser analisadas uma média de 565 sequências por semana desde o início de junho de 2021”, afirma o relatório.A Organização Mundial da Saúde (OMS) já alertou que a variante Delta, altamente transmissível, será em breve a estirpe dominante à escala global, sendo já a variante responsável pela generalidade das infeções na maioria dos países europeus.Uma outra investigação do INSA divulgada esta terça-feira sugere que as vacinas de tecnologia mRNA (Pfizer e Moderna) são menos eficazes a prevenir a infeção pela variante Delta