Variante ómicron coloca Portugal na lista vermelha da Suíça

Portugal entrou para a lista vermelha da Suíça por causa da nova variante Ómicron. Alguns emigrantes portugueses dizem-se revoltados e admitem não vir a casa no Natal ou no Ano Novo. No regresso à Suíça terão de apresentar teste negativo, e fazer uma quarentena de 10 dias.