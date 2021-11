Vice-almirante Gouveia e Melo rejeita necessidade de regresso à task-force

O vice-almirante Gouveia e Melo rejeita a necessidade do regresso à task-force no processo de vacinação. Em Coimbra deixou algumas criticas. Gouveia e Melo insiste que o país precisa de unir "outra vez" a Ordem dos Médicos, dos Enfermeiros e as diversas entidades do Ministério da Saúde.